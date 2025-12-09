どういった家庭が相続でもめやすいのか。不動産相続の専門家である〓橋大樹さんは「財産承継で一番もめるのは資産家ではなく“普通の家”。『うちは大丈夫』と準備を怠った家庭ほど、お金や人間関係を失う深刻な争いに陥りやすい」という――。（第1回）※本稿は、〓橋大樹『あなたの実家、どうする？知識ゼロでも絶対後悔しない！損しない！不動産相続の新・ルール』（WAVE出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.