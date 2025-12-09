9日に『2025年度現役ドラフト』が開催され、NPBから12選手の移籍先を発表した。▼ 2025年度現役ドラフト移籍一覧※（）は所属先【第1巡】巨人：松浦慶斗（日本ハム）ヤクルト：大道温貴（広島）DeNA：濱将乃介（中日）中日：知野直人（DeNA）阪神：濱田太貴（ヤクルト）広島：辰見鴻之介（楽天）日本ハム：菊地大稀（巨人）楽天：佐藤直樹（ソフトバンク）西武：茶野篤政（オリックス）ロッテ：井上広大（阪神）オリックス：平沼