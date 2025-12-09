子どもの倫理観を育てるにはどうすればよいのか。言語学者の船津洋さんは「人間関係の根っことなる倫理観は、親子間の会話の中で育てることができる。ポイントは『見せる』『説明する』『考えさせる』の3つだ」という――。※本稿は、船津洋『「地頭力」を鍛える子育て自ら学び、考える力がアップする確かな方法』（大和出版）の一部を再編集したものです。■「衣食足りて礼節を知る」あなたは、道端にゴミをポイと捨てますか？「