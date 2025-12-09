【“はちゃめちゃゲーム”制作ワークショップ】 開催日時：2026年1月12日、17日、18日、24日、25日 各日2回（10時～12時 / 13時～15時） 開催場所：ICTパーク「トレーニングジム」（3条通8丁目神田館3F） 【“はちゃめちゃゲーム”アワード】 開催日時：2026年2月1日15時～17時30分