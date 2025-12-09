冬の風呂を楽しみにしている人は少なくない。だが、風呂で亡くなる人も少なくない。元検視官の山形真紀さんは「浴槽内での変死事案は、冬季になると県内で1日10件を超えて発生していた。特に高齢者の事案が多いが、若い世代でも亡くなるケースはある」という――。※本稿は、山形真紀『検視官の現場 遺体が語る多死社会・日本のリアル』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／paylessimages※写真はイ