【女子旅プレス＝2025/12/09】ヒルトン京都では、旬のイチゴを贅沢に使用したスイーツビュッフェ「ストロベリーにメロメロ 〜Strawberry Addict〜」を、2026年1月16日（金）から 5月6日（水）までの期間限定で開催する。【写真】「ブルーボトルコーヒー 京都木屋町カフェ」京漬物サンドイッチやコーヒー提供◆イチゴ尽くしのスイーツビュッフェ再び前回好評を博したストロベリービュッフェが、この冬も華やかな世界観で復活。イチ