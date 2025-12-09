マルニ味噌らーめんが監修した『マルニ味噌らーめん監修 大盛みそラーメン』が、2025年12月9日より九州地方および山口県(一部店舗)のファミリーマート約1,500店で発売された。価格は税込640円。創業120年以上の老舗味噌蔵「薩摩川内味噌醤油株式会社」とファミリーマートがコラボし、マルニ味噌らーめんが監修した商品となっている。〈マルニ味噌らーめん監修 大盛みそラーメン 商品概要〉マルニ麦麹生味噌を使用したスープにちぢ