体に入れたタトゥーをすべて除去中の1TYM出身のソン・ベッキョンが、自身が運営する串焼き店で客から泥棒だと疑われた出来事を明かし、悔しさを訴えた。【写真】ソン・ベッキョン、タトゥー除去中「きれいな体で」12月9日、ソン・ベッキョンは自身のSNSに「今日も一生懸命働いた」という文で始まる長文を投稿した。彼は、酔客が帰ったあとテーブルを片付けていた際の状況を説明し、「現金20万ウォン（約2万円）を落としていったよ