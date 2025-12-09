北朝鮮の金正恩国務委員長が、ロシアのアレクサンドル・マツェゴラ駐北朝鮮大使の死去を受け、ウラジーミル・プーチン露大統領に哀悼の意を伝えた。30年以上にわたり北朝鮮とロシアの友好関係構築に尽力してきたマチェゴラ氏の急逝は、両国関係においても少なからぬ影響をもたらすとみられている。友好深化に尽力、今後の関係に影響も北朝鮮の国営メディアである朝鮮中央通信（KCNA）と労働新聞は9日、金正恩委員長がプーチン大統