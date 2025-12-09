出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得する第４回「現役ドラフト」が９日、非公開でオンライン開催された。阪神は、ヤクルトから浜田を獲得した。浜田は大分・明豊から２０１８年ドラフト４位でヤクルトに入団した外野手。２０２３年に１０３試合に出場するなど、通算２５５試合で打率２割１分２厘、１８本塁打、５３打点。中堅・近本、右翼・森下は不動だが、今季は左翼を固定することができず、レギュラー争いは過熱する。