旧日本軍がハワイの真珠湾を攻撃し、太平洋戦争が始まった日にあわせて高知市で「赤紙」をイメージしたチラシの配布が行われました。高知県母親運動連絡会は、毎年太平洋戦争が始まった12月8日にあわせて平和について考えてもらいたいと活動を続けています。今年も高知市はじめ県内6か所で当時の臨時召集令状いわゆる「赤紙」をイメージしたチラシを配り、戦争の悲惨さ、平和の大切さを訴えました。2025年は戦後80年。