米沢市の第三セクターでスキー場を運営する「天元台」と山形市のタカミヤホテルグループが資本業務提携を行うことで9日までに合意しました。米沢市が筆頭株主の第三セクター「天元台」は市内にある「天元台高原スキー場」を運営しています。「天元台」によりますと施設の魅力向上や誘客推進を図るため、山形市の蔵王温泉などで宿泊施設を経営するタカミヤホテルグループと資本業務提携を行う