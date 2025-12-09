高知県は12月9日、国の交付金を活用した294億円あまりの一般会計補正予算案を12月議会に追加提出すると発表しました。茺田知事は9日に会見を開き、県議会12月定例会に追加提出する議案を発表しました。11月28日に閣議決定された国の補正予算案は年内に成立する見通しで、県は国の交付金を活用した294億5100万円の一般会計補正予算案を追加提出します。すでに12月議会に提出した補正予算案をあわせると320億6800万円あまりと