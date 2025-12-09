2025年12月13日（土）、スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京から、京都の島田耕園人形工房とのコラボレーションによる干支や縁起物が登場！この「JIMOTO Made+」シリーズでは、2026年の干支「午」をモチーフにした置物や土鈴、人気の御所人形など、心温まるアイテムが勢揃い。新年の訪れを華やかに彩り、幸せを呼ぶこれらの作品は、贈り物にも。クリスマス土鈴の初登場も