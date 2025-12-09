神奈川県の日向山で山火事です。警察や消防によりますと9日午後3時すぎ、目撃者から「山の中腹から煙が見える」などと119番通報が相次いで寄せられたということです。伊勢原市によりますと、日向山は神奈川県の厚木市と伊勢原市の境にある山で、山火事が発生している場所は頂上近くだということです。ケガ人はいないということです。現在も延焼中で、現場周辺は道が整備されていないため、消防と警察が消火剤を近くまで運ぶ必要が