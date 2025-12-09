元宝塚歌劇団男役スターで女優の美弥るりか（41）が9日、神戸市内で出演舞台「流々転々KOBE1942―1946」（来年2月14、15日＝神戸文化ホール）の取材会に俳優の鈴木浩介（51）と出席した。俳人・西東三鬼の短編集「神戸・続神戸」を原作に、戦時下の神戸・トアロードにあった国際ホテルで、東京から流れ着いた男（鈴木）と交錯する女性たちを描く物語。美弥は娼婦など2役を演じることになり「私にとってもナゾな人物像なの