MLBでは、日本時間9日からメジャー球団の幹部たちが集まり移籍交渉を行うウインターミーティングが開催。移籍市場にも大きな動きが見込まれます。今季日本からは、ヤクルト・村上宗隆選手、巨人・岡本和真選手、西武・今井達也投手、高橋光成投手がポスティング申請を行い、メジャー移籍を目指しています。その中でも注目が集まるのは、史上最年少で三冠王を達成した村上選手です。大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が活