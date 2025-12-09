DeNAは9日、「2025年現役ドラフト」にて、知野直人内野手（26）が中日に移籍し、中日から浜将乃介外野手（25）を獲得したと発表した。▼知野入団してから7年という長い間でしたが、自分がどんなに失敗しようとも、諦めずに熱い声援を送ってくださり、本当に力になりました。ハマスタの声援は日本一の声援だと思っていましたし、本当に毎試合背中を押してくださり、ありがとうございました。僕は足が売りでもあるし、どこでも