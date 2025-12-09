TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が、12月9日に最終回を迎える。各種ランキングで上位を独占し、TVerでも異例の数字を連発。再生回数はTBS日曜劇場『VIVANT』を抜いて、同局ドラマ史上最高記録を更新し、“今年最大の社会現象ドラマ”となった。 【画像】勝男（竹内涼真）が挑戦した超難関の和食 なぜ、ここまで多くの人の胸に刺さったのか。その答えは、原作者・谷口菜津子が語ってきた言葉と、ドラマの構造を照