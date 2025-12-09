タイガー・ウッズが主宰する「ヒーローワールドチャレンジ」。ツアー外競技ではあるものの、招待された20人のみが出場できるエリートフィールドで、松山英樹が2016年以来の大会2勝目を飾った。そんな松山の最新スイングを、プロコーチ南秀樹に解説してもらった。【連続写真】比べて見ると頭の残し具合がかなり違う！ 松山英樹の2025年と2018年のスイング比較◇深く捻転し、トップでは十分な間を作って、頭を残したまま降り抜いてい