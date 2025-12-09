高市総理は9日、衆議院・予算委員会に出席し、臨時国会の焦点となっている企業・団体献金の規制を強化する法案と衆院議員の定数を削減する法案の審議の順番について、「口出ししない」と明言しました。衆議院の政治改革特別委員会では企業・団体献金の扱いをめぐる3つの法案について審議が行われています。一方、与党は臨時国会の会期末が12月17日に迫る中、日本維新の会が連立の条件としていた衆議院の議員定数削減に向けた法案の