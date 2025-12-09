旧統一教会の田中富広会長が会長を辞任すると明らかにしましたが、教団本部がある韓国ではどのように受け止められているのでしょうか。田中会長の辞意を報道が出る数日前に把握したとして、自身のブログに投稿していた元信者の男性が取材に応じました。元信者男性「解任ですね、解任しかない。お金の問題について、（教団が）田中会長にちょっと不満を持ったんじゃないかと思います」今も現役の信者とつながりがあるというこの男性