青森市の住宅で11月、夫婦が死亡しているのが見つかった事件で、父親＝当時（71）＝を刺殺したとして、青森県警は9日、殺人の疑いで、長男で無職金本大周容疑者（34）を再逮捕した。母親への殺人容疑で逮捕していた。