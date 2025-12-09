リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションの文化教室「エコール ド ロイヤル」は、藤井 宗悦（そうえつ）氏（裏千家名誉師範、エコール ド ロイヤル講師）を迎えて、2026年1月27日（火）に毎年好評の「新春茶会」を開催する。裏千家名誉師範である宗悦氏の美しいお点前で濃茶、薄茶の後、神戸𠮷兆の新年の祝い膳をご堪能いただける贅沢なひとときを用意している。道具についても、やさしい語り口調で分かりやす