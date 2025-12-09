福島出身の夢グループ社長の歌手石田重廣（67）と所属歌手保科有里（64）が9日、福島・田村市で「一日警察署長」に就任した。今年9月には同市の観光大使に就任。今回は「年末年始の事件事故防止キャンペーン」をPRした。石田は「9月に亡くなった橋幸夫さんは『この世を花にするために』という歌を残してくれました。70年代にさまざまな事件・事故に命がけで立ち向かう警察官の方々を見た橋さんが『応援』と『感謝』の気持ちを込め