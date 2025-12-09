第４回の「現役ドラフト」が９日、オンラインで非公開で行われた。巨人は日本ハムから松浦慶斗投手（２２）を獲得。一方で巨人・菊地大稀投手（２６）が日本ハムへ移籍した。左腕の松浦は２１年ドラフト７位で大阪桐蔭高から日本ハム入りし、今季は１軍登板がなく、昨季は５登板で勝敗なしの１ホールドで防御率２・２５だった。巨人は昨年の田中瑛斗投手（２６）に続いて、２年連続で日本ハムからの指名となった。菊地は２１年