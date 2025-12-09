ロッテは９日、現役ドラフトで阪神・井上広大外野手を獲得した。２０１９年ドラフト２位で履正社から阪神に入団し６年目の今季は１試合に出場し３打数無安打だったが、２４年には３本塁打をマークした。長打力が魅力で、阪神では右の大砲候補として期待されながらも、伸び悩んだ。環境が変わって心機一転、サブロー監督の下で花を咲かせる。