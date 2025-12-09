現役ドラフトが９日に実施され、楽天はソフトバンクから佐藤直樹外野手（２７）を獲得した。ＪＲ西日本から２０１９年ドラフト１位でソフトバンクに入団。２３年オフに戦力外通告を受けて１度は育成再契約となったが、２４年６月に再び支配下登録された。今季はキャリアハイの１０４試合に出場。堅守を評価されて守備固めでの起用が多かったが、自己最多５本塁打とパンチ力もある。先月２８日に１３００万円増の年俸２７００万円