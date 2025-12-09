巨人・喜多隆介捕手が９日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。打撃好調だった今夏の試合中に右膝を負傷。８月に「右膝外側半月板縫合術及び制動術」を受け、現在はリハビリを進めている。この日はキャッチボールを行い、ブルペンでは堀田の球を捕球するなどして調整。喜多は現在のリハビリ状況について「順調です」と明かし、「年内にジョグ、ランニングができたら」と見据えた。今季２軍では４１試合で打率２割３分、０