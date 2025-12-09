ドル円１５６．１５付近、ユーロ円１８１．７５付近、円売り優勢＝ロンドン為替 ロンドン朝方は円売りが優勢。ドル円は156.16レベル、ユーロ円は181.79レベル、ポンド円は208.17レベルなどに本日の高値を伸ばしてきている。海外勢にとって、きょう午後の衆院予算委における植田日銀総裁の発言が材料視されているようだ。 総裁は足元の長期金利について「やや速い」上昇ペースにあると指摘。その上で、