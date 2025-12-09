ソフトバンク・佐藤直樹外野手が、現役ドラフトで楽天に移籍することが決まった。ＪＲ西日本から１９年ドラフト１位で入団。２３年オフに育成契約となったが、２４年６月に支配下に復帰した。今季は１０４試合に出場し、打率２割３分９厘、５本塁打、１８打点のキャリアハイの成績を残した。１０月からは山川穂高に弟子入りし、猛練習に励んでいた。外野の層の厚いソフトバンクではレギュラーを取れなかったが、走攻守の３拍子