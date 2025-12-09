出場機会の少ない選手の移籍活性化を目指すＮＰＢの第４回「現役ドラフト」が９日、オンライン（非公開）で開催され、西武はオリックス・茶野篤政外野手（２６）を獲得した。中京、名古屋商科大を経て、四国ＩＬ徳島から２２年育成ドラフト４位でオリックスに入団した右投げ左打ちの外野手。ルーキーイヤーの２３年は開幕前に支配下昇格を果たすと、育成新人初となる開幕スタメンを勝ち取り９１試合に出場。だが、以降は出場機