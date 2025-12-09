日本ハムは９日、現役ドラフトで巨人の菊地大稀投手を獲得した。１９９９年生まれの菊地は、最速１５４キロの速球派右腕。新潟・佐渡島出身で佐渡高校から桐蔭横浜大を経て、２１年の育成ドラフト６位で巨人に入団。２２年４月に支配下登録されると、１年目は１６試合に中継ぎ登板し、防御率５・６０を記録した。２年目の２３年は、チーム２位の５０試合に登板し、４勝４敗１セーブ、１１ホールド、防御率３・４０と、ブルペン