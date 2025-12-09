出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得する第４回「現役ドラフト」が９日、非公開でオンライン開催され、巨人は日本ハムから松浦慶斗投手を獲得した。昨年の田中瑛斗投手に続いて２年連続で北の大地から期待の若手が加入する。２００３年生まれの松浦は、身長１８６センチ、体重１０３キロの大型速球派左腕。１５０キロを超える直球が武器でパワータイプの投手といえる。エースナンバーを背負った大阪桐蔭では１年秋からベン