日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年12月1日〜7日）では、「無料ゲームチャート」1位に『FAIRY TAIL 魔導士クロニクル（まどクロ）』、「有料ゲームチャート」1位に『スマスロ ゴッドイーターリザレクション』が、それぞれ初登場した。【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャートTOP10◆人気テレビシリーズ