ABCラジオで水曜深夜0時から放送している「鉄瓶・佐ん吉のコロコロラジオ。」 12月7日(日)に神戸新開地・喜楽館で行われた「喜楽館AWARD2025」決勝にて、桂佐ん吉が3代目王者に輝いた。さらに9日(火)には「第20回繁昌亭大賞」が発表され、笑福亭鉄瓶・桂佐ん吉の2人が史上初の同時受賞という快挙を達成した。 ©️ABCラジオ 受賞ラッシュとなった発表直後に収録が行われ、興奮冷めやらぬ2人のリアルな心境が語られた