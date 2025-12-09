神奈川県・伊勢原市にある日向山で山火事が発生し、現在も延焼中です。【写真を見る】【速報】神奈川・伊勢原市の日向山で火事延焼中目撃者から通報「山中に白い煙が見える」警察などによりますと、きょう午後3時すぎ、伊勢原市にある日向山で「山中に白い煙が見える」と目撃者から通報がありました。消防によりますと、これまでに少なくとも60平方メートルが焼けたということで、現在も延焼中だということです。日没のため9日は