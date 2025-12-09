宮内庁は常陸宮妃華子さまが左目の後発白内障の手術を受けるため、10日から都内の病院に入院されると発表しました。宮内庁によりますと、華子さまは左目の後発白内障の症状がみられることから、10日から東京・渋谷区の日本赤十字社医療センターに入院し11日に手術を受けられるということです。後発白内障は、白内障の手術を受けた人のおよそ20％が発症するもので、華子さまは2006年に同じ日本赤十字社医療センターで両目の白内障手