※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ息子の習い事をめぐり「習字をやらせたい！」と主張する義母に対し、「本人はサッカーをやりたがっている！」と主張する妻。仕事で疲れていた夫はひとまずその場を収めたのだが、妻の気持ちは収まらなかったようで…■もう我慢できない ■夫はどちらも敵に回したくない 義母が息子と2人で出かけたらしい ■なぜか書道