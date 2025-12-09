日本時間2025年12月9日、3名の宇宙飛行士が搭乗したロシアの宇宙船「Soyuz MS-27（ソユーズMS-27）」が、ISS＝国際宇宙ステーションを離れて地球へ無事帰還しました。8か月間のISS長期滞在を終えた3名が帰還帰還したのはRoscosmos（ロスコスモス）のSergey Ryzhikov宇宙飛行士とAlexey Zubritsky宇宙飛行士、NASA＝アメリカ航空宇宙局のJonny Kim宇宙飛行士です。3名が搭乗したSoyuz MS-27は、日本時間2025年12月9日10時41分にISS