【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は８日、米国の農家に対して１２０億ドル（約１・９兆円）規模の支援を行うと表明した。米中対立の影響で対中輸出が停滞した農家を支える。主要産地は共和党の有力な支持基盤で、来年の中間選挙を見据えた動きとの見方も出ている。米農務省によると、主な支援先はトウモロコシや小麦、大豆などの畑作農家で、全体のうち１１０億ドルを支給するという。２０２６年２月までに実施す