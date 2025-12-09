タイ軍は、国境地帯からカンボジア軍を排除する軍事作戦を開始したと発表しました。タイとカンボジアの国境地帯では7日から衝突が拡大していて、タイ側では兵士3人が死亡、カンボジア側では民間人7人が死亡したということです。タイ軍は9日、沿岸部でカンボジア軍の侵入を確認したとして、排除に向けた軍事作戦を開始したと発表しました。また、軍幹部は、「目標はカンボジアの軍事力を長期にわたり奪うことだ」と表明しました。一