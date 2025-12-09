ファミリーマート、ミニストップ、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。今回は2025年12月9日時点で発表されているお得情報をまとめました。ローソンは無料飲料券の引換対象が追加にファミリーマートのキャンペーン【野菜飲料30円引き】12月9日から22日までの期間、伊藤園の対象商品（各200ml）を30円引きで購入できるファミペイクーポンを配信しています。対象商品は以下の通り。●1