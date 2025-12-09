【週刊FLASH 12月23日号】 12月9日発売 価格：550円 「週刊FLASH」12月9日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH 【拡大画像へ】 光文社は、「週刊FLASH 12月23日号」を12月9日に発売した。価格は550円。 今号では、「ミスFLASH2026グランプリ」3名を発表。ミスヤングチャンピオンとの「２冠」となる板野優さん、佐々木明音さん、美波那緒さんが選ばれ、表紙と巻頭を飾った。