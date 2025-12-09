オークマは９日の取引終了後、三井住友トラストグループ傘下の三井住友信託銀行や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ傘下の三菱ＵＦＪ銀行など既存株主による合計４３４万７９００株の売り出しと、需要状況に応じた上限６５万２１００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表した。売り出し価格は１２月１７日から２２日のいずれかの日に決める。政策保有株式としてオー