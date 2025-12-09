瀬戸内地方は高気圧に覆われて、広く晴れています。9日夜も晴れの天気が続くでしょう。 10日もおおむね晴れる見込みです。岡山県では昼前にかけて霧が発生する可能性があります。また、10日も湿度が低くなるため、香川県を中心に火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で1度、津山でマイナス1度、高松で4度でしょう。9日朝と同じくらいか低い気温になります。日中の最高気温は岡山と高松で14度、津山で13度の予想で