2025年シーズンが終わり、プロ野球界は来季に向けた戦力再編の時期に入った。阪神タイガースは、ドラフト会議で将来の内野の核を見据えた指名を上位で行うなど、若手野手の強化に重点を置いた。しかし、一方で経験豊富な中継ぎ投手や主力クラスの選手の契約保留名簿からの離脱が示唆されており、チームの陣容は過渡期を迎えている。 本記事では、新しく加入したドラフト新戦力、契約保留選手名簿を外れた選手を