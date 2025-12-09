3000 New Amazonのタイムセールで、Jackeryのポータブル電源「3000 New」が53%OFFの16万9,100円でセール中だ。 容量3,072Wh/定格出力3,000Wのリン酸鉄リチウムイオン採用ポータブル電源。UPS機能やパススルー機能を搭載するほかアプリ経由で遠隔操作が行なえる。 ちなみに一回り小さく手軽に導入できそうな2,042Whの下位モデル「2000 New」も、55%OFFでのセール対象になっている。