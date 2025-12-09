「BCNランキング」2025年11月24日〜30日の日次集計データによると、ゲーミングマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PRO 2 LIGHTSPEED ブラックG-PPD-002XWL-BK（ロジクール）2位G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラックG304（ロジクール）3位PRO X SUPERLIGHT 2 DEX Wireless Gaming Mouse ブラックGPROXSL-WLDEXBK（ロジクール）4位G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming MouseG703h（ロジクー