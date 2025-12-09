最近、さまざまな場所でデジタル化が進んでいますが、お賽銭もデジタル化されていることをご存じでしょうか。これまで1円玉や5円玉などの硬貨をお賽銭箱に入れるのが恒例でしたが、コードや電子決済システムを利用したデジタル賽銭を採用する神社が増えています。そこで、デジタル賽銭の概要や北海道でデジタル賽銭が可能な神社を紹介します。●デジタル賽銭とは？まず、デジタル賽銭について理解を深めましょう。デジタル賽銭